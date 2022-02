Blanchito compie 19 anni e per lui arriva un regalo davvero inaspettato: ecco quale (Di venerdì 11 febbraio 2022) Blanco è il fenomeno italiano del momento: proprio ieri il cantante vincitore del 72esimo Festival di Sanremo ha compiuto 19 anni e i suoi fan gli hanno fatto un regalo davvero sorprendente. Blanco, pseudonimo di Riccardo Fabbriconi si sta davvero godendo il successo ottenuto sul palco dell’Ariston insieme al collega Mahmood, con il quale ha cantato il brano ‘Brividi’, che ha conquistato al duo un agognatissimo primo posto. LEGGI ANCHE => “Subdola”: di chi si tratta? Belen scatenata a Le Iene, tra ex e rivali Un successo straordinario per il giovanissimo 19enne, classe 2003, originario di Calvagese, un piccolo paese in provincia di Brescia. La passione per la musica nasce fin da piccolo, quando il padre gli fece conoscere i grandi cantautori come Lucio Battisti, Lucio Dalla e Pino ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Blanco è il fenomeno italiano del momento: proprio ieri il cantante vincitore del 72esimo Festival di Sanremo ha compiuto 19e i suoi fan gli hanno fatto unsorprendente. Blanco, pseudonimo di Riccardo Fabbriconi si stagodendo il successo ottenuto sul palco dell’Ariston insieme al collega Mahmood, con ilha cantato il brano ‘Brividi’, che ha conquistato al duo un agognatissimo primo posto. LEGGI ANCHE => “Subdola”: di chi si tratta? Belen scatenata a Le Iene, tra ex e rivali Un successo straordinario per il giovanissimo 19enne, classe 2003, originario di Calvagese, un piccolo paese in provincia di Brescia. La passione per la musica nasce fin da piccolo, quando il padre gli fece conoscere i grandi cantautori come Lucio Battisti, Lucio Dalla e Pino ...

Advertising

team_world : Il vincitore più giovane di Sanremo di sempre (tra i cantanti maschi) oggi compie 19 anni: tanti auguri Blanchito b… - looubear : RT @demag0gica: ah finalmente blanchito compie 19 anni non cambia niente ma io sono più tranquilla perché a 18 sentivo proprio tintinnare l… - hznll28 : RT @demag0gica: ah finalmente blanchito compie 19 anni non cambia niente ma io sono più tranquilla perché a 18 sentivo proprio tintinnare l… - smjlent : RT @demag0gica: ah finalmente blanchito compie 19 anni non cambia niente ma io sono più tranquilla perché a 18 sentivo proprio tintinnare l… - rayofswift : RT @demag0gica: ah finalmente blanchito compie 19 anni non cambia niente ma io sono più tranquilla perché a 18 sentivo proprio tintinnare l… -