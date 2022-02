Belen | Stefano De Martino smentisce tutto | «Tra me e lei nessun ritorno di fiamma»

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Ci avevamo tutti un po’ sperato.Rodriguez eDedi nuovo insieme, come nelle migliore favole. E invece l’ex ballerino e conduttore televisivo ha smetitoamore infinito tra i due.ditra la showgirl argentina e il sex symbol campano. Sulle pagine del settimanale di gossip Gente, Despegne i riflettori sulla possibile storia d’amore che stava appasionando tutta Italia. Nell’ultimo periodo i due sono stati paparazzati spesso tra le vie di Milano, maDeha spento qualsiasi gossip sul possibiledicon l’ex moglie. In molti aveva accostato la loro storia alle note di Venditti. ...

Advertising

Diregiovani : Spegne ogni speranza dei fan #StefanoDeMartino e, per la prima volta, rompe il silenzio sulle voci che lo vogliono… - MagaMaghella4U : @davismaele E' stupendo! Ma solo io ci vedo una somiglianza anche a Belen e Stefano????????? - zazoomblog : Ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez: “Vi dico cosa c’è tra noi” - #Ritorno #fiamma #Stefano… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Belen, confessioni intime su Stefano De Martino: “Infedele, ma a letto siamo sempre andati d’accordo” #alessiamarcuzz… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Stefano

... 2022 Smontato così il Mammucari Gate #LeIene pic.twitter.com/P1wlwj7Izh ? Andrea Conti (@IlContiAndrea) February 11, 2022 aspettate quindisi sono rimessi davvero insieme? #leiene ...Rodriguez,De Martino spiega le foto dei paparazzi Ma allora le foto dei paparazzi? Le uscite in coppia anche senza Santiago? 'Un padre e una madre si possono 'scambiare' il figlio alle ...La rivista Nuovo parla di un patto che ci sarebbe tra Belen e Stefano De Martino ma in tanti pensano che senza arrivare al patto la coppia o ex coppia abbia deciso di attendere. E’ già successo una ...Spettacoli e Cultura - Belen Rodriguez e Stefano De Martino Da giorni si parla di un avvicinamento tra il ballerino e la showgirl argentina, genitori del piccolo Santiago. I due si sono separati tempo ...