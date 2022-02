Amici, Anna Tatangelo a cena con Anna Pettinelli: “Comportati meglio con LDA”. L’insegnante replica così (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Non se ne parla”. così Anna Pettinelli ha replicato ad Anna Tatangelo che le chiedeva (ironicamente) di “comportarsi meglio con LDA (Luca D’Alessio, ndr)”. Il video è stato pubblicato dalla cantante su Instagram ieri 10 febbraio, mentre erano a cena insieme. Luca, 19 anni, è tra gli allievi di Amici di Maria De Filippi e, nel corso della sua permanenza nella scuola di Canale 5, spesso gli è capitato di battibeccare con L’insegnante Pettinelli. E così Anna Tatangelo (legata per più di 10 anni con il padre di LDA, Gigi D’Alessio) ha provato ad aiutarlo. Nonostante la replica secca di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Non se ne parla”.hato adche le chiedeva (ironicamente) di “comportarsicon LDA (Luca D’Alessio, ndr)”. Il video è stato pubblicato dalla cantante su Instagram ieri 10 febbraio, mentre erano ainsieme. Luca, 19 anni, è tra gli allievi didi Maria De Filippi e, nel corso della sua permanenza nella scuola di Canale 5, spesso gli è capitato di battibeccare con. E(legata per più di 10 anni con il padre di LDA, Gigi D’Alessio) ha provato ad aiutarlo. Nonostante lasecca di ...

