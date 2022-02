Tv in lutto Morta Donatella Raffai | storica conduttrice di Chi l’ha visto? L’addio del programma

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 10 febbraio 2022)in Rai e in particolare nella famiglia di Chi?, ildedicato alla ricerca di persone scomparse e ai misteri insoluti, in onda il mercoledì in prima serata su Rai 3 e condotto da Federica Sciarelli con la regia di Anna Grossi. In onda dal 30 aprile 1989, dopo il TG3, Geo, Un giorno in pretura, Fuori orario. Cose (mai) viste e Blob, Chi? è il sestopiù longevo trasmesso su Rai 3 dallo studio 2 del Centro di produzione Rai di via Teulada a Roma. La notizia della scomparsa delladella trasmissione è stato dato dal marito Sergio Maestranzi, ex regista Rai, che aveva sposato dopo una lunga convivenza di oltre 30 anni solo un anno fa, e due precedenti matrimoni. Chi ...