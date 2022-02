Stellantis - Accordo con i sindacati francesi sulla riconversione di Douvrin (Di giovedì 10 febbraio 2022) Stellantis compie un altro passo nel suo percorso di riconversione della fabbrica di motori di Douvrin, nel nord della Francia. Il gruppo automobilistico ha raggiunto un'intesa con la maggioranza delle organizzazioni sindacali sulle procedure di riqualificazione dei lavoratori e sul loro trasferimento alla "gigafactory" della Automotive Cells Company (Acc), la joint venture con la Total e la Mercedes. La riorganizzazione. In particolare, il costruttore e le sigle Cftc, Force Ouvrière e Cfe-Cgc, hanno firmato i documenti relativi all'attivazione della "Rupture conventionnelle collective" (Rcc), una procedura prevista dalle normative transalpine per regolare programmi di riorganizzazione della forza lavoro e incoraggiare la partecipazione, su base volontaria, dei lavoratori a progetti di riqualificazione e ricollocamento. ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 10 febbraio 2022)compie un altro passo nel suo percorso didella fabbrica di motori di, nel nord della Francia. Il gruppo automobilistico ha raggiunto un'intesa con la maggioranza delle organizzazioni sindacali sulle procedure di riqualificazione dei lavoratori e sul loro trasferimento alla "gigafactory" della Automotive Cells Company (Acc), la joint venture con la Total e la Mercedes. La riorganizzazione. In particolare, il costruttore e le sigle Cftc, Force Ouvrière e Cfe-Cgc, hanno firmato i documenti relativi all'attivazione della "Rupture conventionnelle collective" (Rcc), una procedura prevista dalle normative transalpine per regolare programmi di riorganizzazione della forza lavoro e incoraggiare la partecipazione, su base volontaria, dei lavoratori a progetti di riqualificazione e ricollocamento. ...

