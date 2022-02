Speed skating, Francesca Lollobrigida è ormai una campionessa totale. Ora una settimana per preparare la mass start (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lacrime da campionessa. Il volto è rigato per un quarto posto amaro per Francesca Lollobrigida. L’atleta dell’Aeronautica Militare è giunta ai piedi del podio nei 5000 metri odierni delle Olimpiadi Invernali di Pechino (Cina), nella specialità del pattinaggio pista lunga velocità. Una prestazione sensazionale, però, quella di Francesca, togliendo 13 secondi al suo primato italiano e ottenendo un crono di 6:51.76 vicino al terzo tempo della ceca Martina Sablikova (6:50.09). Non era la sua specialità, ma la “Lollo” si era presentata sulla pista per voler far bene e non solo la comparsa. E’ stata l’olandese Irene Schouten a fare la voce grossa con il nuovo record olimpico, nella stessa heat di Francesca, ha messo d’accordo tutte in 6:43.510 davanti alla canadese Weidemann (6:48.18) e appunto a Sablikova. ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lacrime da. Il volto è rigato per un quarto posto amaro per. L’atleta dell’Aeronautica Militare è giunta ai piedi del podio nei 5000 metri odierni delle Olimpiadi Invernali di Pechino (Cina), nella specialità del pattinaggio pista lunga velocità. Una prestazione sensazionale, però, quella di, togliendo 13 secondi al suo primato italiano e ottenendo un crono di 6:51.76 vicino al terzo tempo della ceca Martina Sablikova (6:50.09). Non era la sua specialità, ma la “Lollo” si era presentata sulla pista per voler far bene e non solo la comparsa. E’ stata l’olandese Irene Schouten a fare la voce grossa con il nuovo record olimpico, nella stessa heat di, ha messo d’accordo tutte in 6:43.510 davanti alla canadese Weidemann (6:48.18) e appunto a Sablikova. ...

