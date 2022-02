Sofia Goggia, niente SuperG femminile: come cambia il team (Di giovedì 10 febbraio 2022) Bandiera bianca in bella vista, purtroppo per lei e per tutto lo sport italiano. Sofia Goggia non ce la fa a partecipare al SuperG femminile in programma domani a Pechino. La campionessa azzurra sente ancora dolore e rischiare, in una gara così importante e dura, sarebbe pericoloso per la sua attuale salute. Nonostante gli allenamenti, la bergamasca non ha recuperato e non sarà, quindi, ai nastri di partenza di una competizione alla quale teneva moltissimo. La delusione è enorme: la sciatrice nostrana è reduce dal brutto infortunio di Cortina, con la distorsione al ginocchio sinistro con lesione parziale del legamento crociato e la micro frattura del perone. Dopo aver passato settimane intere in sede di fisioterapia, la speranza dello sport tricolore è di vederla difendere il titolo olimpico vinto quattro anni fa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Bandiera bianca in bella vista, purtroppo per lei e per tutto lo sport italiano.non ce la fa a partecipare alin programma domani a Pechino. La campionessa azzurra sente ancora dolore e rischiare, in una gara così importante e dura, sarebbe pericoloso per la sua attuale salute. Nonostante gli allenamenti, la bergamasca non ha recuperato e non sarà, quindi, ai nastri di partenza di una competizione alla quale teneva moltissimo. La delusione è enorme: la sciatrice nostrana è reduce dal brutto infortunio di Cortina, con la distorsione al ginocchio sinistro con lesione parziale del legamento crociato e la micro frattura del perone. Dopo aver passato settimane intere in sede di fisioterapia, la speranza dello sport tricolore è di vederla difendere il titolo olimpico vinto quattro anni fa ...

