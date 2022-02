Sabrina Ferilli commenta i fuorionda di Sanremo con Davide Maggio

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 10 febbraio 2022)Niente, non è successo niente. L’unico mistero del Festival di2022 può dirsi archiviato perchè, co-conduttrice della serata finale accanto ad Amadeus, ha confermato in una diretta Instagram conche non c’è stato nessun malumore dietro le quinte e che la sua esternazione catturata dal microfono non nasconde alcun significato recondito. “So’ stronzate, a microfono aperto, mi è andata bene che si è sentito solo quello. Dicendomi che era off il microfono, sai cosa poteva uscire, mi conosci. ... Io mi trattengo anche sul palco ma se mi metti in camerino e dici riposati, all’una e mezza di notte mi esce di tutto. E’ andata fin troppo bene, il pericolo era grande”. L’esplosiva attrice ha speso solo belle parole per ...