Roma, idea Mazroui a parametro zero ma Borussia in pole su di lui (Di giovedì 10 febbraio 2022) La Roma non sta vivendo un momento felice della stagione. Prima il pareggio interno contro il Genoa, poi l’uscita dalla Coppa Italia a vantaggio dell’Inter. Riscattarsi subito non è semplice, anche perché nel prossimo impegno di campionato la squadra di José Mourinho affronterà un club ostico come il Sassuolo. Intanto comunque le prestazioni di alcuni L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lanon sta vivendo un momento felice della stagione. Prima il pareggio interno contro il Genoa, poi l’uscita dalla Coppa Italia a vantaggio dell’Inter. Riscattarsi subito non è semplice, anche perché nel prossimo impegno di campionato la squadra di José Mourinho affronterà un club ostico come il Sassuolo. Intanto comunque le prestazioni di alcuni L'articolo

Advertising

CPIbia : Se Mourinho avesse detto davvero quelle cose ai giocatori ha fatto non bene ma benissimo, e chi pensa il contrario… - GiovanniLanzi2 : Resto dell'idea che #Sarri sia stata la risposta di Lotito a #Mourinho alla #Roma. La #Lazio avrebbe preso uno tra… - primalaroma : @riccio2111 @AliprandiJacopo L’anno scorso una semifinale di Europa league dopo aver eliminato Shakthar e Ajax. Sia… - cassicpea : presi i biglietti per il concerto di tananai a roma non avete idea di quanto io stia godendo - mantienilbavcio : avrei la mezza idea si vendere i biglietti per lorde a roma, se siete interessati contattatemi!! -