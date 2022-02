Presentati i nuovi Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra: ecco i modelli e come fare il pre-ordine su Amazon (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’evento Galaxy Unpacked ha tolto i veli a quella che è la prossima generazione di dispositivi Samsung. Dai top di gamma degli smartphone al nuovo Tab S8: ecco tutto ciò che dovete sapere e dove acquistarli. Samsung S22 e S22+: ecco i nuovi re di casa Samsung – 10022022 www.computermagazine.itIeri era l'”S-Day”, con l’evento Galaxy Unpacked in programma che ha tolto i veli da quella che sarà la generazione top di gamma del 2022 in casa Samsung. L’azienda coreana ha infatti presentato la sua nuovissima e fiammante linea di dispositivi al top della serie: da S22 Standard al Plus fino alla vera bestia, l’S22 Ultra, un concentrato di potenza che mescola serie Note e S per un’esperienza unica nel suo genere. Spazio anche per il Tab S8, tablet che punta ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’eventoUnpacked ha tolto i veli a quella che è la prossima generazione di dispositivi Samsung. Dai top di gamma degli smartphone al nuovo Tab S8:tutto ciò che dovete sapere e dove acquistarli. Samsung S22 ere di casa Samsung – 10022022 www.computermagazine.itIeri era l'”S-Day”, con l’eventoUnpacked in programma che ha tolto i veli da quella che sarà la generazione top di gamma del 2022 in casa Samsung. L’azienda coreana ha infatti presentato la suassima e fiammante linea di dispositivi al top della serie: da S22 Standard al Plus fino alla vera bestia, l’S22, un concentrato di potenza che mescola serie Note e S per un’esperienza unica nel suo genere. Spazio anche per il Tab S8, tablet che punta ...

