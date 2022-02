Piero Pelù racconta l'inferno della sua generazione: 'Un miracolo che io mi sia salvato dall'eroina' (Di giovedì 10 febbraio 2022) Piero Pelù alla soglia dei 60 anni si racconta al Corriere della Sera , e confessa: "Se penso a quanti se ne sono andati della mia generazione, portati via dall'eroina, è un miracolo". In questi ... Leggi su globalist (Di giovedì 10 febbraio 2022)alla soglia dei 60 anni sial CorriereSera , e confessa: "Se penso a quanti se ne sono andatimia, portati via, è un". In questi ...

Advertising

Corriere : «Grignani non l’ho visto, ero a Verona, a un concerto di mia moglie: io, per conto mio, sono una gazza ladra... Ho… - Giuly65311982 : RT @Marty_Loca80: 'Da grande cosa penso di fare? Non voglio smettere mai di sognare!' #Pieropelu Buon compleanno a Piero Pelù (10 febbraio… - occhio_notizie : Oggi il cantante spegne 60 candeline, tanti auguri Piero Pelù?? #pieropelù - macrovba : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1962 nasceva Piero Pelù cantante solista e dei Litfiba interprete di Il mio corpo che cambia #accaddeoggi https:/… - Mr00tette : Piero #Pelù che arriva a 60 anni deve essere un'iniezione di fiducia per chiunque. ???? -