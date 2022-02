“Per chi mi schiererà…”: Serie A, la promessa che fa esultare i fantallenatori (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sempre più campioni della Serie A non possono fare a meno di parlare anche di fantacalcio. Ecco che arriva una promessa ai fantallenatori. Il fantacalcio ormai accompagna la vita degli appassionati da diversi anni. fantallenatori di tutto il mondo guardano le partite sperando, oltre logicamente alla vittoria della propria squadra, anche ad un +3 o Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sempre più campioni dellaA non possono fare a meno di parlare anche di fantacalcio. Ecco che arriva unaai. Il fantacalcio ormai accompagna la vita degli appassionati da diversi anni.di tutto il mondo guardano le partite sperando, oltre logicamente alla vittoria della propria squadra, anche ad un +3 o Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Ultime Notizie dalla rete : Per chi Foibe, l'Anpi ordina: 'Inaccettabile paragonare gli italiani agli ebrei' ...sullo stesso piano degli esseri umani che vengono ammazzati o lasciati morire per fame o per ... Insomma, hanno ragione tutti, ma è bene non fare innervorsire chi comanda. Stelio Fergola

Fake news e auto elettrica: un caso a Ivrea Ce n'è per tutti i gusti, a partire dalla leggenda metropolitana secondo cui le EV si incendiano facilmente. I dati dicono il contrario, ma chi le legge le statistiche? Più comodo sparare nel mucchio ...

Un confine che non c'è più ma non per chi ci muore Avvenire I morti per Covid sono più di quelli che abbiamo contato Molti continuano a ripetere bisogna distinguere chi è morto “con” il Covid da chi è morto “per” il Covid”, e che gran parte delle persone sono decedute non a causa del Covid, che quindi è molto meno ...

San Valentino, la rivincita dell’uomo romantico e il trend del decluttering emotivo Ebbene sì, il primo dato a stupire è proprio la marcata adesione all’indagine della quota maschile (64,5%, contro il 34,6% delle donne), che dimostra un interesse per nulla scontato su questo tema.

