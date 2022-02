Pd: passo in avanti per salvaguardia Sentiero Trilussa (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma – “Oggi in Aula Giulio Cesare abbiamo dato un input importante al riconoscimento da parte di Roma Capitale del Sentiero Trilussa”. Così i consiglieri del Pd capitolino Giammarco Palmieri, Claudia Pappatà e Daniele Parrucci. “Parliamo di un percorso ciclopedonale di sette chilometri presente all’interno di tre Riserve Naturali e che unisce quattro diversi quartieri a sud di Roma. Un tratto di ambiente molto importante anche dal punto di vista storico, gestito in parte dall’Ente Roma Natura e in parte da Roma Capitale, fortemente valorizzato grazie all’intervento di associazioni e cittadini.” “Con la mozione di oggi, il passo è quello di impegnare i vertici capitolini ad un riconoscimento formale dell’area e soprattutto ad avviare una fattiva collaborazione con la Regione per valorizzare il Sentiero e affrontare ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma – “Oggi in Aula Giulio Cesare abbiamo dato un input importante al riconoscimento da parte di Roma Capitale del”. Così i consiglieri del Pd capitolino Giammarco Palmieri, Claudia Pappatà e Daniele Parrucci. “Parliamo di un percorso ciclopedonale di sette chilometri presente all’interno di tre Riserve Naturali e che unisce quattro diversi quartieri a sud di Roma. Un tratto di ambiente molto importante anche dal punto di vista storico, gestito in parte dall’Ente Roma Natura e in parte da Roma Capitale, fortemente valorizzato grazie all’intervento di associazioni e cittadini.” “Con la mozione di oggi, ilè quello di impegnare i vertici capitolini ad un riconoscimento formale dell’area e soprattutto ad avviare una fattiva collaborazione con la Regione per valorizzare ile affrontare ...

