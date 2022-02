Oroscopo Branko di oggi Giovedì 10 Febbraio 2022: Bilancia turbolenta (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’Oroscopo di Branko per oggi, Febbraio 10 2022 Ariete Luna in Gemelli, molto buona per le trattative commerciali. Toro Cercate di trovare una nuova freschezza mentale e fisica, iniziando dall’amore. Gemelli Ancora non perfetta l’intesa genitori-figli. Cancro Amore: tutto vero. Si, è tutto vero. Sia il bello sia le cose più brutte. Leone A Marzo non avrete bisogno più di materassi. Chiedete trasparenza. Vergine Il vostro amore è grande e il tempo è galantuomo, vi darà regione. Bilancia Il cielo domestico è turbolento. Sfruttate Luna in Cancro già da oggi, ricaricate le energie. Scorpione Giove vi assiste in campo legale. Da domani Luna top. Sagittario Luna in buona posizione soprattutto da lunedì. Se vi trovate ... Leggi su zon (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’diper10Ariete Luna in Gemelli, molto buona per le trattative commerciali. Toro Cercate di trovare una nuova freschezza mentale e fisica, iniziando dall’amore. Gemelli Ancora non perfetta l’intesa genitori-figli. Cancro Amore: tutto vero. Si, è tutto vero. Sia il bello sia le cose più brutte. Leone A Marzo non avrete bisogno più di materassi. Chiedete trasparenza. Vergine Il vostro amore è grande e il tempo è galantuomo, vi darà regione.Il cielo domestico è turbolento. Sfruttate Luna in Cancro già da, ricaricate le energie. Scorpione Giove vi assiste in campo legale. Da domani Luna top. Sagittario Luna in buona posizione soprattutto da lunedì. Se vi trovate ...

