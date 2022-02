Nba, Harden passa ai Sixers. Simmons ai Nets (Di giovedì 10 febbraio 2022) Giornata frenetica in Nba. La scena se l’è presa ovviamente il clamoroso scambio sull’asse Nets-Sixers, con James Harden che passa a Philadelphia insieme a Paul Millsap in cambio di Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond e un paio di scelte al primo giro del Draft. In bilico sino alla fine, con Toronto e Memphis interessate, Danilo Gallinari è invece rimasto ad Atlanta. Nessun movimento neppure per i Lakers nonostante un avvio di stagione decisamente negativo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) Giornata frenetica in Nba. La scena se l’è presa ovviamente il clamoroso scambio sull’asse, con Jameschea Philadelphia insieme a Paul Millsap in cambio di Ben, Seth Curry, Andre Drummond e un paio di scelte al primo giro del Draft. In bilico sino alla fine, con Toronto e Memphis interessate, Danilo Gallinari è invece rimasto ad Atlanta. Nessun movimento neppure per i Lakers nonostante un avvio di stagione decisamente negativo. SportFace.

