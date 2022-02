Nauticsud | sabato 12 febbraio Fico | Rosato e il sindaco Manfredi al taglio del nastro

StreetNews24 : Parterre de roi per la 48esima edizione del Nauticsud, il salone dedicato alla filiera nautica in programma da saba… - GiornaleLazio : Nauticsud: sabato all’inaugurazione intervengono Fico e Rosato, - susydigennaro : RT @napolimagazine: NAUTICSUD - Fico, Rosato e il sindaco Manfredi al taglio del nastro sabato 12 febbraio a Napoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NAUTICSUD - Fico, Rosato e il sindaco Manfredi al taglio del nastro sabato 12 febbraio a Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NAUTICSUD - Fico, Rosato e il sindaco Manfredi al taglio del nastro sabato 12 febbraio a Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Nauticsud sabato

Parterre de roi per la 48esima edizione del, il salone dedicato alla filiera nautica in programma da12 a domenica 20 al quartiere fieristico napoletano della Mostra d'Oltremare. Al taglio del nastro inaugurale, previsto alle ...Tutto pronto per l'apertura,12 a Napoli alle 11,30, della 48esima edizione del, il salone dedicato alla filiera nautica in programma fino a domenica 20 alla Mostra d'Oltremare. Al taglio del nastro inaugurale ...Parterre de roi per la 48esima edizione del Nauticsud, il salone dedicato alla filiera nautica in programma da sabato 12 a domenica 20 al quartiere fieristico napoletano della Mostra d'Oltremare. Al ...Parterre de roi per la 48esima edizione del Nauticsud, il salone dedicato alla filiera nautica in programma da sabato 12 a domenica 20 al quartiere fieristico napoletano della Mostra d'Oltremare. Al..