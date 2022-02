MotoGP: Svelata l'Aprilia, Aleix Espargaró e Vinales 'Pronti per 2022' (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il ceo Rivola "Presi dei rischi in fase di sviluppo, ora la pista" ROMA - L'Aprilia scalda i motori in vista di un 2022 che la vedrà scendere in pista come factory team nel Mondiale di MotoGP. La casa ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il ceo Rivola "Presi dei rischi in fase di sviluppo, ora la pista" ROMA - L'scalda i motori in vista di unche la vedrà scendere in pista come factory team nel Mondiale di. La casa ...

Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport MotoGP: Svelata l'Aprilia, Aleix Espargaró e Vinales 'Pronti per 2022' - sportli26181512 : MotoGP, Vinales: 'Pronto per portare in alto Aprilia': Svelata la nuova moto del team di Noale, Maverick non si nas… - motosprint : #MotoGP #LCRHonda È stata svelata la nuova RC213V di #AlexMarquez ???? ??? “Amo i nuovi colori” - gponedotcom : Alle 12, invece, sarà la volta di quella di Takaaki Nakagami. Entrambi gli streming sulla pagina Facebook della squ… - Giornaleditalia : #italpresssport MotoGp: svelata Ducati 2022, Bagnaia e Miller sognano il titolo -