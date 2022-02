Milan, incontro in corso con gli agenti del difensore! (Di giovedì 10 febbraio 2022) Non si ferma mai il mercato del Milan. I rossoneri sono da tempo a caccia di un difensore centrale per il futuro e il nome in cima alla lista dei desideri rimane quello di Sven Botman, centrale classe 2000 del Lille. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sarebbe in corso in queste ore a Milano un incontro tra gli agenti del giocatore e la dirigenza del Diavolo. Sempre Fabrizio Romano ha svelato poi un retroscena di mercato: negli ultimi giorni di gennaio il Newcastle avrebbe presentato al Lille un’offerta da 50 milioni di euro per il difensore. I francesi però hanno considerato incedibile il giocatore e la trattativa è saltata. Leggi su rompipallone (Di giovedì 10 febbraio 2022) Non si ferma mai il mercato del. I rossoneri sono da tempo a caccia di un difensore centrale per il futuro e il nome in cima alla lista dei desideri rimane quello di Sven Botman, centrale classe 2000 del Lille. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sarebbe inin queste ore ao untra glidel giocatore e la dirigenza del Diavolo. Sempre Fabrizio Romano ha svelato poi un retroscena di mercato: negli ultimi giorni di gennaio il Newcastle avrebbe presentato al Lille un’offerta da 50 milioni di euro per il difensore. I francesi però hanno considerato incedibile il giocatore e la trattativa è saltata.

