M5S, Grillo: “Conte leader? Mai messo in dubbio” (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Conte confermato come leader? Certamente, chi ha mai messo in dubbio questa roba qua, ma state scherzando?”. Così risponde Beppe Grillo dopo la cena con Giuseppe Conte ai Parioli, seguita alla riunione durata circa due ore e mezza tra il garante M5S e l’ex premier, dopo l’ordinanza del Tribunale di Napoli che di fatto ha congelato il nuovo statuto e la leadership di Conte. “Abbiamo avuto una riunione, abbiamo esaminato tutti gli aspetti giuridici. Siamo fiduciosi, offrendo al Tribunale un nuovo documento, che potrà essere riconosciuta la piena validità delle delibere assembleari Contestate” dice Conte. “Tema politico? No è un tema solo giudiziario”, risponde ai cronisti dopo la cena con Beppe ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – “confermato come? Certamente, chi ha maiinquesta roba qua, ma state scherzando?”. Così risponde Beppedopo la cena con Giuseppeai Parioli, seguita alla riunione durata circa due ore e mezza tra il garante M5S e l’ex premier, dopo l’ordinanza del Tribunale di Napoli che di fatto ha congelato il nuovo statuto e laship di. “Abbiamo avuto una riunione, abbiamo esaminato tutti gli aspetti giuridici. Siamo fiduciosi, offrendo al Tribunale un nuovo documento, che potrà essere riconosciuta la piena validità delle delibere assemblearistate” dice. “Tema politico? No è un tema solo giudiziario”, risponde ai cronisti dopo la cena con Beppe ...

Advertising

fattoquotidiano : M5s, Lezzi a La7: “A che titolo Di Maio viene convocato da Grillo? Non è più nel comitato di garanzia ed è un minis… - petergomezblog : Grillo vede Conte e gli avvocati per due ore: “Ripristinato il sistema immunitario del M5s”. Istanza per chiedere r… - fattoquotidiano : M5s, Conte: “Vedrò Grillo, studiamo soluzioni. L’azione di una forza politica non può interrompersi per un provvedi… - Mioparere : RT @VauroSenesi: CAOS #M5S... La mia nuova vignetta, oggi in edicola con Il Fatto #10febbraio #Grillo #DiMaio #Conte ?? - RossanaGiannan2 : RT @jacopo_iacoboni: Grillo arriva a roma. E chi è il primo del M5S con cui parla lungamente? Indovinate. Vi dico il nome di battesimo: Lui… -