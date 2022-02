Luce e gas | come risparmiare sulle bollette

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 10 febbraio 2022) – Arrivano le primecon gli aumenti.fare asue gas? Ci sono molti esempi utili. Ecco un primo elenco. Spegni i termosifoni e fatti solo docce fredde. Non cucinare, ma ordina pranzo e cena al ristorante. Se mangi al ristorante, che te ne fai del frigorifero? Spegnilo. Non accendere laneanche di sera e di notte, ma per passare da una stanza all’altra cammina muro-muro tastando la parete con la mano (lo facevamo tutti durante la guerra). Non accendere il televisore e non leggere libri e giornali con laaccesa, ma mettiti al buio a immaginare storie, avventure, favole da raccontare ai bambini. Non tagliarti la barba col rasoio elettrico, meglio se te la fai tagliare dal barbiere o te la lasci crescere, così diventi un intellettuale. Per i panni ...