Luc Montagnier è morto? Cosa sappiamo sulla scomparsa del premio Nobel francese vicino ai No Vax sul Covid-19 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mistero sulla notizia della presunta morte di Luc Montagnier, celebre biologo e virologo francese vincitore di un premio Nobel ma da molti anni figura controversa del panorama scientifico internazionale. Montagnier, ritenuto una delle principali voci delle posizioni No Vax negli ultimi due anni, sarebbe scomparso due giorni fa ma dopo il primo annuncio non è arrivata una conferma definitiva. "Luc Montagnier è morto": l'annuncio di FranceSoir sul medico francese Sono passate più di 24 ore dal primo annuncio della presunta morte di Luc Montagnier: con un tweet sui propri account social, FranceSoir ha scritto che "Il professor Luc Montagnier, premio Nobel per la ...

