Libri in cambio di immondizia: l’idea di una libraia per vendere diffondere la cultura e proteggere l’ambiente (Di giovedì 10 febbraio 2022) In Indonesia una libraia ha trovato un modo per diffondere la lettura trai i bambini ed eliminare la sporcizia dalle strade: Raden Roro Hendarti impresta Libri in cambio di spazzatura.La sua iniziativa coniuga la diffusione della cultura alla tutela per l’ambiente. La Libreria dei rifiuti: l’iniziativa di una venditrice Nella provincia di Muntang, al centro dell’isola indonesiana di Giava, una libraia di 48 anni, Raden Roro Hendarti ha deciso di agire contro due grandi problemi che riguardano i bambini del suo villaggio (e non solo): la perdita di interesse verso la lettura e l’inquinamento ambientale. L’agenzia di stampa britannica Reuters racconta che la libraia, ogni settimana, guida un carretto a tre ruote con il rimorchio carico di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 10 febbraio 2022) In Indonesia unaha trovato un modo perla lettura trai i bambini ed eliminare la sporcizia dalle strade: Raden Roro Hendarti imprestaindi spazzatura.La sua iniziativa coniuga la diffusione dellaalla tutela per. La Libreria dei rifiuti: l’iniziativa di una venditrice Nella provincia di Muntang, al centro dell’isola indonesiana di Giava, unadi 48 anni, Raden Roro Hendarti ha deciso di agire contro due grandi problemi che riguardano i bambini del suo villaggio (e non solo): la perdita di interesse verso la lettura e l’inquinamento ambientale. L’agenzia di stampa britannica Reuters racconta che la, ogni settimana, guida un carretto a tre ruote con il rimorchio carico di ...

