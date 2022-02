Il Super Green Pass per i negozi potrebbe essere tolto a primavera (Di giovedì 10 febbraio 2022) potrebbe cadere l’obbligo di Green Pass per negozi e banche. E si ragiona anche su una riduzione – da Super Green Pass a Green Pass base – per entrare negli alberghi. «Siamo in un tempo nuovo del Covid», ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. Il calo della curva epidemica, che scende con rapidità anche in Italia, preannuncia nuovi allentamenti delle restrizioni anche nel nostro Paese. Il governo comincia insomma a riflettere su quali misure resteranno e quali no quando, a fine marzo, scadrà lo stato di emergenza. Tra quelle più in bilico c’è proprio l’impiego del Green Pass rafforzato per accedere a negozi (tranne quelli che vendono beni di prima necessità) e un possibile ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 10 febbraio 2022)cadere l’obbligo dipere banche. E si ragiona anche su una riduzione – dabase – per entrare negli alberghi. «Siamo in un tempo nuovo del Covid», ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. Il calo della curva epidemica, che scende con rapidità anche in Italia, preannuncia nuovi allentamenti delle restrizioni anche nel nostro Paese. Il governo comincia insomma a riflettere su quali misure resteranno e quali no quando, a fine marzo, scadrà lo stato di emergenza. Tra quelle più in bilico c’è proprio l’impiego delrafforzato per accedere a(tranne quelli che vendono beni di prima necessità) e un possibile ...

