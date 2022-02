Il Principe Carlo positivo per la seconda volta torna in isolamento, ha incontrato decine di persone (Di giovedì 10 febbraio 2022) E’ su Twitter che il Principe Carlo d’Inghilterra ha fatto sapere di avere contratto il Covid per la seconda volta. E’ risultato positivo dopo il primo contagio che risale a marzo del 2020. Un tampone con esito positivo a cui ha fatto seguito l’ovvio isolamento ma intanto il Principe d’Inghilterra aveva incontrato decine persone. Il figlio maggiore della regina Elisabetta si è allontanato dalla moglie, la duchessa di Cornovaglia e ovviamente non potrà partecipare a nessuno degli eventi previsti in questi giorni a Winchester. Ha fatto sapere che cercherà di recuperare tutto il primo possibile, ovviamente non appena risulterà negativo. Ad annunciare che l’erede al trono è positivo al ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 10 febbraio 2022) E’ su Twitter che ild’Inghilterra ha fatto sapere di avere contratto il Covid per la. E’ risultatodopo il primo contagio che risale a marzo del 2020. Un tampone con esitoa cui ha fatto seguito l’ovvioma intanto ild’Inghilterra aveva. Il figlio maggiore della regina Elisabetta si è allontanato dalla moglie, la duchessa di Cornovaglia e ovviamente non potrà partecipare a nessuno degli eventi previsti in questi giorni a Winchester. Ha fatto sapere che cercherà di recuperare tutto il primo possibile, ovviamente non appena risulterà negativo. Ad annunciare che l’erede al trono èal ...

