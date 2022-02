Il mondo toglie le restrizioni e l'Italia segue (con calma) (Di giovedì 10 febbraio 2022) Parte domani la nuova fase della lotta al Covid, con la riapertura delle discoteche e l'addio alle mascherine all'aperto, che dovranno essere portate sempre dietro, pronte ad essere indossate in caso di folla Leggi su ilgiornale (Di giovedì 10 febbraio 2022) Parte domani la nuova fase della lotta al Covid, con la riapertura delle discoteche e l'addio alle mascherine all'aperto, che dovranno essere portate sempre dietro, pronte ad essere indossate in caso di folla

Advertising

eziomauro : Covid nel mondo, Francia verso revoca Super Pass a fine marzo. New York toglie l'obbligo di vaccino - Mauro73432329 : - Venom_Bite7 : @Esticai1 Sto chiedendo a mezzo mondo e a sto giro tocca a te lol. Come lo prendiamo questo non palo? gli deve parl… - patrizi43617834 : @feedledeedee @simo_cantatore Insegno alle superiori e di ragazzi dislessici ne ho avuti diversi;vivono abbastanza… - PaperinikEdonna : RT @claudio19661441: Per informazioni Covid nel mondo, Francia verso revoca Super Pass a fine marzo. New York toglie l'obbligo di vaccino… -