GF Vip, Alessandro disperato per Sophie: la confessione choc sui figli detta sotto le coperte (VIDEO) (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il rapporto tra Alessandro e Sophie al GF Vip è sempre più complicato. I due dicono di volersi molto bene, tuttavia, passano più tempo a litigare che a stare in armonia. In queste ore, ad esempio, il giovane ha avuto uno sfogo con Manila. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha rivelato alla Nazzaro di L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il rapporto traal GF Vip è sempre più complicato. I due dicono di volersi molto bene, tuttavia, passano più tempo a litigare che a stare in armonia. In queste ore, ad esempio, il giovane ha avuto uno sfogo con Manila. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha rivelato alla Nazzaro di L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Rosalinda Cannavò dura contro Alessandro Basciano: “Il suo è il pensiero di tutta quella gente stupida e… - PieraFasana : GfVip, ‘chi sta con me non può…’: critiche ad Alessandro per le parole rivolte a Sophie - paladino_clara : RT @MondoTV241: GFVip, Lulù Salassié furiosa contro Alessandro Basciano “Lui non si è mai permesso di insultarmi” #alessandrobasciano #gfvi… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano: 'I problemi alimentare sono cagat*', l'ira del web contro l'ex corteggiat… - infoitcultura : Lulù Selassié contro Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip: la concorrente va su tutte le furie -