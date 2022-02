Friggitrice ad aria | posso usare gli stampi in silicone? Ecco la risposta shock

Leggi su formatonews

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Lo sapete che laadpuò essere utilizzata anche per cucinare dei deliziosi muffin?come come preparare deliziosi muffinnegli ultimi ani laadè diventata una delle macchine più richieste dalle donne. Ormai tutti la vogliono e oltre alla classica frittura di patatine sino preparare anche deliziosi dolci. Ad esempio dei deliziosi muffin, ottimi per la colazione o la merenda dei vostri bambini.ad: ottima anche per la preparazione dei muffin Laadè un elettrodomestico utilissimo per “friggere” gli alimenti in modo sano e leggero, visto che sfrutta il calore dell’per cuocere i cibi senza aggiungere ...