(Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb (Adnkronos) - "È undie rinnovare ladella tragedia degli istriani, dei fiumani, dei dalmati e degli altri italiani che avevano radici in quelle terre, così ricche di cultura e storia e così macchiate di sangue innocente. I sopravvissuti e gli esuli, insieme alle loro famiglie, hanno tardato a veder riconosciuta la verità delle loro sofferenze. Una ferita che si è aggiunta alle altre". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio, in occasione del Giorno del ricordo.

Advertising

SenatoStampa : Al Senato la celebrazione del #GiornodelRicordo. Domani, giovedì #10febbraio, @Pres_Casellati ospiterà in Aula la c… - TV7Benevento : **Foibe: Mattarella, 'conservare memoria impegno di civiltà'** - - ROBZIK : Oggi, se non sbaglio, c’è il primo impegno pubblico di #Mattarella dopo la rielezione. Parteciperà nell’Aula del Se… - vivereitalia : Mattarella 'Ricordare la tragedia delle foibe è un impegno di civiltà' - LaNotifica : Mattarella “Ricordare la tragedia delle foibe è un impegno di civiltà” -

Ultime Notizie dalla rete : **Foibe Mattarella

...Madama si terrà la cerimonia ufficiale per la celebrazione in memoria delle vittime delle. La ... Saranno presenti il presidente della Repubblica, Sergio, il vicepresidente della Corte ...Il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del Giorno del Ricordo, ha rilasciato la seguente dichiarazione: 'Il Giorno ...di quanti vennero uccisi con crudeltà e gettati nelle,...Lo afferma in una nota il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione del Giorno del Ricordo ... che si erano dati appuntamento davanti alla targa dedicata alle vittime delle foibe per ...“Il Giorno del Ricordo richiama la Repubblica al raccoglimento e alla solidarietà con i familiari e i discendenti di quanti vennero uccisi con crudeltà e gettati nelle foibe ... Sergio Mattarella. "E' ...