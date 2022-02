Federazione del Mare alla riunione dei cluster marittimi europei

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Il 9 febbraio, a Brest, ladelha partecipatodei, l’European Network of Maritimes (ENMC), cogliendo l’opportunità offerta dal One Ocean Summit per identificare le linee di azione prioritarie per contribuire alle attuali sfide della transizione ecologica, energetica e digitale. Ladelall’ENMC Presieduto da Frédéric Moncany de Saint-Aignan, Vice presidente ENMC e Presidente delmarittimo francese, l’incontro ha visto la partecipazione di numerosiin presenza o in collegamento virtuale in particolare, Charles Kokouvi Gafan, Presidente del CMAF – ...