Empoli, Cacace: 'Giocare in Serie A un sogno. Mi ispiro a Robertson e Grosso' (Di giovedì 10 febbraio 2022) Liberato Cacace, nuovo terzino dell'Empoli, è stato presentato oggi in conferenza stampa: "Ho sempre desiderato Giocare in Serie... Leggi su calciomercato (Di giovedì 10 febbraio 2022) Liberato, nuovo terzino dell', è stato presentato oggi in conferenza stampa: "Ho sempre desideratoin...

Advertising

sportli26181512 : Empoli, Cacace: 'Giocare in Serie A un sogno. Mi ispiro a Robertson e Grosso': Liberato Cacace, nuovo terzino dell'… - Fantacalcio : Liberato Cacace, Empoli: perché comprarlo (e perché no) al Fantacalcio - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Cacace esordisce, la Nuova Zelanda si congratula #empolifc - Nazione_Empoli : Asllani, che personalità. Debutto ok per Cacace - NZFootballersOS : RT @infoitsport: Serie A, Bologna-Empoli 0-0, pagelle: Arnautovic prende la traversa, Viti gioca con personalità, che ingresso Cacace https… -