Crisi Ucraina | fallisce il vertice tra Russia e Uk Lavrov | “Rapporti ai minimi storici” Johnson | “Non escludo azione militare a sostegno Kiev”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Le esercitazioni congiunte trae Bielonel Paese del presidente Aleksandr Lukashenko preoccupano l’Europa. Il ministro degli Esteri di Mosca, Serghejtorna a lamentare le “inutili minacce dell’Occidente”, mentre naufraga l’ennesimo tentativo di riallacciare idiplomatici con un Paese della Nato, dopo che l’incontro tra il ministro russo e l’omologa britannica, Liz Truss, è finito con uno scambio di accuse e minacce reciproche, con Borische torna a dichiarare che “non è impossibile che qualcosa di disastroso possa succedere presto”, riferendosi all’ipotesi di un’invasione russa e non escludendo un interventodi Londra in territorio ucraino. Torna alta la tensione tra Vladimir Putin e il blocco occidentale e Nato, dopo la serie di incontri ...

Uno scenario che postula alcune condizioni: che una soluzione diplomatica dellascongiuri il rischio di un conflitto e che la Russia continui ad adempiere ai suoi obblighi contrattuali ...Lavrov: relazioni ai minimi Il Regno Unito è pronto a dispiegare altri mille soldati nel caso scoppi una "umanitaria" legata alle tensioni in. Lo ha annunciato il premier Boris Johnson, ...I prezzi del gas in Europa sono arrivati a livelli difficilmente sostenibili nel medio periodo per via delle tensioni tra Russia e Ucraina. La Russia esporta il 40% della sua fornitura di gas naturale ...Nel corso dell'incontro la sua posizione è rimasta ferma «Gli ultimatum e le minacce dell'Occidente rivolte alla Russia nell'ambito della crisi ucraina «non portano a nulla» ha detto oggi «Approcci ...