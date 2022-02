Covid oggi Svizzera, 26.321 contagi e 19 morti (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Continua il calo dei contagi da Covid in Svizzera, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 26.321 nuovi casi. I morti sono 19 e i ricoveri 148, secondo i dati dell’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Giovedì scorso erano stati registrati 36.740 casi (10.419 in più), 18 decessi e 150 ricoveri. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 81.855 test, con un tasso di positività del 32,2%, contro il 35,1% della scorsa settimana. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 0,92. La variante Omicron rappresenta il 98,1% dei casi. Negli ultimi 28 giorni, il numero totale di infezioni è 859.200, ovvero 9.865,25 ogni 100.000 abitanti. Dall’inizio della pandemia, in Svizzera si sono registrati 2.515.418 ... Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Continua il calo deidain, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 26.321 nuovi casi. Isono 19 e i ricoveri 148, secondo i dati dell’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Giovedì scorso erano stati registrati 36.740 casi (10.419 in più), 18 decessi e 150 ricoveri. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 81.855 test, con un tasso di positività del 32,2%, contro il 35,1% della scorsa settimana. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 0,92. La variante Omicron rappresenta il 98,1% dei casi. Negli ultimi 28 giorni, il numero totale di infezioni è 859.200, ovvero 9.865,25 ogni 100.000 abitanti. Dall’inizio della pandemia, insi sono registrati 2.515.418 ...

Advertising

AurelianoStingi : Oggi #AIFA ha pubblicato il suo report annuale sulla sicurezza dei vaccini #Covid_19. Le buone notizie sono che i v… - TgLa7 : ??#Covid: oggi in Italia 101.864 casi e 415 morti ?? - Adnkronos : Covid in #Germania, verso vaccino obbligatorio da ottobre. #ultimora - News24_it : Covid, news. Magrini (Aifa): 'Non ci sarà quarta dose, si va verso richiamo annuale'. LIVE - Sky Tg24 - Giancarlo1970 : @mary922929 @Piero42395724 Tra sospesi e dirottati negli hub vaccinali in ospedale ci sono rimasti in pochi….. cred… -