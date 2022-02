**Covid: Gdf, in 2020-21 denunciati in 1.900, percepiti oltre 200 mln benefici non spettanti** (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Complessivamente nel biennio 2020-21, solo in materia di contributi a fondo perduto e di finanziamenti bancari assistiti da garanzia, sono stati effettuati dai Reparti circa 10 mila interventi, che hanno consentito di denunciare oltre 1.900 persone e di segnalarne amministrativamente quasi 1.200 ulteriori per la percezione e/o richiesta di oltre 200 milioni di euro di benefici non spettanti". Ad affermarlo è il Comando generale della Guardia di Finanza nel corso dell'audizione in Senato sul dl sostegni ter. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Complessivamente nel biennio-21, solo in materia di contributi a fondo perduto e di finanziamenti bancari assistiti da garanzia, sono stati effettuati dai Reparti circa 10 mila interventi, che hanno consentito di denunciare1.900 persone e di segnalarne amministrativamente quasi 1.200 ulteriori per la percezione e/o richiesta di200 milioni di euro dinon spettanti". Ad affermarlo è il Comando generale della Guardia di Finanza nel corso dell'audizione in Senato sul dl sostegni ter.

Advertising

GDF : #GDF #Asti ha scoperto una maxi truffa per 21 milioni di euro e riciclaggio internazionale. Disarticolata organizza… - MediasetTgcom24 : Truffa su fondi Covid, 10 arresti nell'operazione Warranty in 4 Regioni #covid #truffa #gdf #lazio #covid… - SettenewsWeb : E’ successo nelle scorse ore: la Guardia di finanza ha intercettato ed annientato un’organizzazione fasulla che riu… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @MediasetTgcom24: Truffa su fondi Covid, 10 arresti nell'operazione Warranty in 4 Regioni #covid #truffa #gdf #lazio #covid #guardiadif… - Stefan0514 : RT @GDF: #GDF #Asti ha scoperto una maxi truffa per 21 milioni di euro e riciclaggio internazionale. Disarticolata organizzazione che con f… -