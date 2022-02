Covid Gb oggi, “fine restrizioni atto irresponsabile” (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’imminente allentamento delle regole anti Covid in Gran Bretagna, annunciato da Boris Johnson, è “un’affermazione politica, piuttosto che scientifica”, e “un atto di irresponsabilità”. Questa la dura critica lanciata da Tim Spector, esperto di Covid presso il King’s College di Londra, in un’intervista a ‘Times Radio’. Anche se altri Paesi stanno andando nella stessa direzione, ha detto lo scienziato, “c’è chiaramente una corsa del governo a dire che la Gran Bretagna è la prima, la prima a uscirne, la prima ad avere conquistato Omicron, il nostro programma booster è il primo del mondo, eccetera”. Ma, ha aggiunto, “i dati ai quali si stanno affidando sono molto dibattuti dal punto di vista scientifico”, per dire che “il Regno Unito è uscito (dalla pandemia) più velocemente e meglio di chiunque altro”. I dati sui ricoveri ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’imminente allentamento delle regole antiin Gran Bretagna, annunciato da Boris Johnson, è “un’affermazione politica, piuttosto che scientifica”, e “undi irresponsabilità”. Questa la dura critica lanciata da Tim Spector, esperto dipresso il King’s College di Londra, in un’intervista a ‘Times Radio’. Anche se altri Paesi stanno andando nella stessa direzione, ha detto lo scienziato, “c’è chiaramente una corsa del governo a dire che la Gran Bretagna è la prima, la prima a uscirne, la prima ad avere conquistato Omicron, il nostro programma booster è il primo del mondo, eccetera”. Ma, ha aggiunto, “i dati ai quali si stanno affidando sono molto dibattuti dal punto di vista scientifico”, per dire che “il Regno Unito è uscito (dalla pandemia) più velocemente e meglio di chiunque altro”. I dati sui ricoveri ...

