Coppa Italia | Juve-Sassuolo 2-1 | Dybala-Vlahovic e bianconeri in semifinale

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Labatte ilper 2-1 nei quarti di finale die va in, dove affronterà la Fiorentina. Iavanzano grazie ad un gol di, al secondo centro in pochi giorni. Il serbo, ancora decisivo, si prepara quindi a sfidare la sua ex squadra, lasciata nel mercato di gennaio per volare a Torino. LA PARTITA – Lantus sblocca il risultato subito con. Palla vagante nell’area emiliana, l’argentino calcia di sinistro e insacca: 1-0. Dopo il vantaggio immediato, irallentano e lasciano campo, palla e fiducia ai neroverdi. Ilha il tempo per riorganizzarsi e prendere in mano la partita per mezz’ora abbondante. Si gioca ...