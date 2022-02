Bancomat, arriva la mazzata da lunedi: ecco quanto ti tolgo dal conto ad ogni prelievo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Rivoluzione Bancomat: a breve potrebbe cambiare davvero tutto. C’è in ballo un giro di vite ed una montagna di soldi! ogni giorno sono milioni e milioni i correntisti che si recano allo sportello ATM per prelevare i soldi dal Bancomat. La situazione potrebbe cambiare, ma non in meglio! Si vocifera che certi risparmiatori potrebbero vedersi addebitato una commissione fino a 1,50 euro per operazione. Cosa bolle in pentola? Chi sarebbero i penalizzati? Scopriamolo in questa guida. Oltre alla moria degli sportelli bancari si vocifera che Bancomat Spa abbia intenzione di revisionare le modalità di remunerazione del servizio di prelievo della moneta cartacea. In particolare, la revisione della tariffa dovrebbe interessare una determina platea costituita dai correntisti che prelevano in altri ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 10 febbraio 2022) Rivoluzione: a breve potrebbe cambiare davvero tutto. C’è in ballo un giro di vite ed una montagna di soldi!giorno sono milioni e milioni i correntisti che si recano allo sportello ATM per prelevare i soldi dal. La situazione potrebbe cambiare, ma non in meglio! Si vocifera che certi risparmiatori potrebbero vedersi addebitato una commissione fino a 1,50 euro per operazione. Cosa bolle in pentola? Chi sarebbero i penalizzati? Scopriamolo in questa guida. Oltre alla moria degli sportelli bancari si vocifera cheSpa abbia intenzione di revisionare le modalità di remunerazione del servizio didella moneta cartacea. In particolare, la revisione della tariffa dovrebbe interessare una determina platea costituita dai correntisti che prelevano in altri ...

