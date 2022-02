Atalanta, il dg Marino contro l'arbitro: 'O ha fatto un grave errore o io non ho ancora capito nulla dopo tanti anni' (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il dg dell'Atalanta Umberto Marino ha commentato l'eliminazione dalla Coppa Italia dopo il ko all'ultimo minuto contro la Fiorentina:... Leggi su calciomercato (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il dg dell'Umbertoha commentato l'eliminazione dalla Coppa Italiail ko all'ultimo minutola Fiorentina:...

Advertising

Gazzetta_it : Coppa Italia, Atalanta - Fiorentina. Rabbia Dea, Gasperini non parla. Marino: 'Gol di #Milenkovic da annullare. E i… - nadi1913 : RT @giannattasius: Vedo su Italia1 un Umberto #Marino in grossa difficoltà nel trovare una scusa per giustificare la sconfitta di stasera d… - Andre_Dalma : Verrà un giorno in cui l'Atalanta perderà una partita e #Gasperini - vabbè, oggi ha mandato avanti #Marino - non si… - TUTTOJUVE_COM : QUI ATALANTA - Marino: 'Errore grave non vedere fuorigioco del genere, dispiace perdere così' - GIUSPEDU : RT @GoalItalia: Proteste dell'Atalanta sul goal di Milenkovic: tutta la delusione del dg nerazzurro Marino ?? #AtalantaFiorentina https://t… -