(Di giovedì 10 febbraio 2022) AOC presenta unadiper l’con certificazione TCO di nona generazione Lo specialista di display AOC annuncia di essere uno dei primi produttori di display a ricevere la certificazione TCO Certified, generation 9. TCO Certified, gen9, per i display, è stata pubblicizzata solo di recente il 1 ° dicembre 2021. Con 34 modelli difocalizzati sul business certificati con TCO Certified, generazione 9, AOC ha il terzo più grande portafoglio di modelli sul mercato accreditato con questa designazione. Dai 22 pollici ai 34 pollici, i modelli di generazione 9 certificati TCO di AOC offrono risoluzioni dal Full HD fino al 4K, consentendo agli utenti con molte esigenze diverse di fare scelte sostenibili in termini di display. TCO certified, generation 9 certifica i prodotti ...

AOC: la nuova linea di monitor da ufficio Al giorno d'oggi, la sostenibilità è una delle sfide principali che tutti i settori, compresi i prodotti IT, devono affrontare.