Antonio Cassano, che gaffe sulla Juventus: perde la testa, tifosi furiosi (Di giovedì 10 febbraio 2022) Continuano gli attacchi di Cassano alla Juventus; questa volta il diretto interessato è Vlahovic, nuovo centravanti bianconero. Cassano non smette di prendere di mira la Juventus; l'ultimo atto della polemica tra l'ex attaccante e il club bianconero riguarda il nuovo centravanti a disposizione di Allegri, Vlahovic. Questa volta, però, è stato commesso un grave errore. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Getty ImagesOrmai non è un segreto; la Juventus e Cassano non andranno mai d'accordo. L'ex attaccante non risparmia di critiche il club bianconero e, soprattutto in questa stagione, i ragazzi di Allegri sono costantemente al centro di numerose polemiche.

