Ambiente e imprese, l’opportunità dell’economia circolare (Di giovedì 10 febbraio 2022) In Camera di commercio il forum “Re-Think Milano 2022” Economia circolare: sempre più imprese, anche piccole e medie, scelgono questo modello di sviluppo ecosostenibile. Lo possono fare grazie a progetti di simbiosi industriale che permettono di diminuire i consumi di materie prime ed energia, di risparmiare sui costi di gestione e smaltimento rifiuti, di ridurre l’inquinamento ambientale e ottimizzare i processi produttivi. Vanno verso una transizione circolare anche settori tradizionalmente importanti per l’economia dei territori di Milano, Monza Brianza e Lodi come il fashion e l’agri-food. L’appuntamento in Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi (e online) con “Re-think – Circular Economy Forum“, prima giornata dedicata ai settori agri-food e tessile-moda. Con Alessia Cappello assessora allo sviluppo economico e ... Leggi su lombardiaeconomy (Di giovedì 10 febbraio 2022) In Camera di commercio il forum “Re-Think Milano 2022” Economia: sempre più, anche piccole e medie, scelgono questo modello di sviluppo ecosostenibile. Lo possono fare grazie a progetti di simbiosi industriale che permettono di diminuire i consumi di materie prime ed energia, di risparmiare sui costi di gestione e smaltimento rifiuti, di ridurre l’inquinamento ambientale e ottimizzare i processi produttivi. Vanno verso una transizioneanche settori tradizionalmente importanti per l’economia dei territori di Milano, Monza Brianza e Lodi come il fashion e l’agri-food. L’appuntamento in Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi (e online) con “Re-think – Circular Economy Forum“, prima giornata dedicata ai settori agri-food e tessile-moda. Con Alessia Cappello assessora allo sviluppo economico e ...

NicolaBux1 : RT @unioncamere: La lunga esperienza delle #cameredicommercio in materia di #ambiente ha dato vita ad un significativo patrimonio informati… - FranzosoFra : Tutti festeggiano l’ingresso della tutela dell’ambiente in Costituzione. Ma da oggi in avanti per non commettere un… - unioncamere : La lunga esperienza delle #cameredicommercio in materia di #ambiente ha dato vita ad un significativo patrimonio in… - alessandro1846 : RT @giubileif: Ieri non si è solo inserita tutela ambiente in Costituzione ma si è modificato art.41 riservando alla legge possibilità di c… - AndreaL50331557 : @granmartello Anzi, la modifica alla Costituzione potrebbe essere pure controproducente, ovvero stimolare l'interve… -