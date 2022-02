WhatsApp, arriva il tema scuro per il PC: una piccola svolta, ma ben fatta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Mancava solo la versione Windows, ed infine… eccola. Il popolarissimo servizio di IM si tinge di nero anche su PC Windows e lo fa con un aggiornamento che introduce questa tanto acclamata quanto necessari modalità “salva-vista”. WhatsApp si tinge di nero con l’ultima beta di Windows 11 – 09022022 www.computermagazine.itÈ un WhatsApp in grande spolvero quello che, da novembre 2021, ci accingiamo ad utilizzare – almeno su Windows. La versione disponibile per sistema operativo Microsoft ha, anzitutto, introdotto una nuova UWP finemente ridisegnata per venire incontro ai criteri del Fluent Design. Oggi, a qualche settimana di distanza dal re-design di WhatsApp, siamo qui per commentare un altro piccolo passo in avanti nell’evoluzione estetica dell’app. Parliamo infatti della modalità scura che, da metà ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Mancava solo la versione Windows, ed infine… eccola. Il popolarissimo servizio di IM si tinge di nero anche su PC Windows e lo fa con un aggiornamento che introduce questa tanto acclamata quanto necessari modalità “salva-vista”.si tinge di nero con l’ultima beta di Windows 11 – 09022022 www.computermagazine.itÈ unin grande spolvero quello che, da novembre 2021, ci accingiamo ad utilizzare – almeno su Windows. La versione disponibile per sisoperativo Microsoft ha, anzitutto, introdotto una nuova UWP finemente ridisegnata per venire incontro ai criteri del Fluent Design. Oggi, a qualche settimana di distanza dal re-design di, siamo qui per commentare un altro piccolo passo in avanti nell’evoluzione estetica dell’app. Parliamo infatti della modalità scura che, da metà ...

