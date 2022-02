Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2022 ore 19:45 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Viabilità DEL 9 FEBBRAIO 2022 ORE 19.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERMANGONO I DISAGI SULLA VIA LAURENTINA CHIUSA DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENESE E VIA DI CASTEL DI LEVA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IL TRAFFICO IN DIREZIONE Roma E’ DEVIATO SULLA ROTATORIA DI VIA LAURENTINA/VALLERANO E IN USCITA SU VIA DI TOR PAGNOTTA SUL RACCORDO ANULARE SONO CHIUSE LE RAMPE IN ENTRATA E IN USCITA PERTANTO, CI SONO CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO PONTINA E IN INTERNA TRA LAURENTINA E PONTINA FORTI RIPERCUSSIONI SU TUTTE LE STRADE DELL’AREA ORA LE CONSOLARI UN INCIDENTE SULLA CASILANA E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA TORRE GAIA E BORGHESIANA, IN DIREIZONE SAN CESAREO SI STA IN CODA SULLA NOMENTANA DAL RACCORDO ALLA ROTATORIA PER LA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 febbraio 2022)DEL 9 FEBBRAIOORE 19.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO I DISAGI SULLA VIA LAURENTINA CHIUSA DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENESE E VIA DI CASTEL DI LEVA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IL TRAFFICO IN DIREZIONEE’ DEVIATO SULLA ROTATORIA DI VIA LAURENTINA/VALLERANO E IN USCITA SU VIA DI TOR PAGNOTTA SUL RACCORDO ANULARE SONO CHIUSE LE RAMPE IN ENTRATA E IN USCITA PERTANTO, CI SONO CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE-FIUMICINO PONTINA E IN INTERNA TRA LAURENTINA E PONTINA FORTI RIPERCUSSIONI SU TUTTE LE STRADE DELL’AREA ORA LE CONSOLARI UN INCIDENTE SULLA CASILANA E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA TORRE GAIA E BORGHESIANA, IN DIREIZONE SAN CESAREO SI STA IN CODA SULLA NOMENTANA DAL RACCORDO ALLA ROTATORIA PER LA ...

