Verstappen | “Elettrizzato all’idea di ricominciare”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) "Mi sono riposato e sono pronto a salire di nuovo in macchina al momento l'importante è prepararsi bene fisicamente perché le nuove regole sono un'incognita. Non sappiamo come si comporterà in pista e sonoall'idea di scoprirne la velocità in pista al primo test". Giù i veli dalla Red Bull RB18 di Maxche ha presentato oggi la nuova livrea in vista del mondiale dove correrà con il numero 1 sul musetto."Servirà un adattamento alle nuove regole, non è come un aggiornamento dalla vettura dell'anno scorso, sarà tutto nuovo. Pressioni? Nessuna, farò come sempre perché non c'è motivo di cambiare. Non vedo l`ora di cominciare", aggiunge il campione del mondo olandese. La RB18 in versione presentazione ha linee molto pulite perché come dice il team principal Christian Horner "la filosofia di queste nuove monoposto è una semplificazione ...