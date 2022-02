UFFICIALE – Comunicato dell’Inter su Bastoni: le condizioni (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Pochi minuti fa è stato diramato un Comunicato dell’Inter per quanto concerne la condizione fisica di Alessandro Bastoni. Bastoni, Inter, infortunioDi seguito il Comunicato del club nerazzurro: ”Sostituito nel corso di Inter-Roma di Coppa Italia, Alessandro Bastoni è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti che hanno confermato il trauma distorsivo alla caviglia destra. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni.” A rischio dunque la presenza del difensore nella sfida contro il Liverpool degli ottavi di Champions League. Nerazzurri che dopo Barella potrebbero perdere un’altra pedina fondamentale per il match contro Salah e compagni. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Pochi minuti fa è stato diramato unper quanto concerne la condizione fisica di Alessandro, Inter, infortunioDi seguito ildel club nerazzurro: ”Sostituito nel corso di Inter-Roma di Coppa Italia, Alessandroè stato sottoposto questa mattina ad accertamenti che hanno confermato il trauma distorsivo alla caviglia destra. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni.” A rischio dunque la presenza del difensore nella sfida contro il Liverpool degli ottavi di Champions League. Nerazzurri che dopo Barella potrebbero perdere un’altra pedina fondamentale per il match contro Salah e compagni.

Advertising

acmilan : Official Statement: Matteo Gabbia ? - Venice_Carnival : PRESS ROOM |#CarnevaleVenezia2022 Scarica il comunicato stampa dell'edizione 2022 ?? - infoitinterno : Meteo Comunicato Ufficiale: s'impennano improvvisamente le probabilità di Neve Copiosa per San Valentino - marcosilvean : RT @lercionotizie: @Randomante AVVISO: Il Codacons ci invita formalmente a smentire l'esistenza del loro comunicato ufficiale citato nell'a… - cicciojumped3 : @dalbertocarlos_ @Psi0_ e non ho mai visto un comunicato ufficiale della fia in merito. Me ne ricordo uno non mb.. -