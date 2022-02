Tumore dell’ovaio | una app per aiutare le donne

Leggi su dilei

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) La scienza sta facendo passi avanti importanti nella gestione del. Recentemente, uno studio apparso su Annals of Oncology coordinato dalle Università di Milano e Bologna e sostenuto da Fondazione Airc segnala come il tasso di mortalità per cancro ovarico diminuirà del 17% circa nel 2022 nel Regno Unito e del 7% circa nei paesi dell’UE, rispetto al 2017. E questo in particolare dovrebbe avvenire grazie soprattutto all’uso di contraccettivi orali. Ma ovviamente, anche sul fronte delle cure si sta assistendo ad un progresso costante delle opportunità di trattamento. Così, mentre appare sempre più significativa l’alleanza tra donna ed equipe di cura, si fanno strada strumenti informatici perla paziente a gestire al meglio la malattia e le cure. In questo senso ora una App, chiamata Vik, si propone come strumento ...