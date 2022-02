Travolta da un'auto mentre attraversa: grave donna di 52 anni, arriva l'eliambulanza (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CIVITANOVA - Travolta da una macchina mentre attraversa la strada, donna finisce ricoverata all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, con l' eliambulanza . È in condizioni gravi. L' incidente è ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CIVITANOVA -da una macchinala strada,finisce ricoverata all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, con l'. È in condizioni gravi. L' incidente è ...

Advertising

YouTvrs : Travolta da un'auto mentre attraversa sulle strisce: è grave - - Aprilia_News : Travolta da un'auto mentre attraversa la #strada con la figlia di 3 anni - VoceDelTrentino : Travolta da un’auto in retromarcia. Gravissima una donna in via Don Bosco a Rovereto - - infoiteconomia : Maryland: salva studentessa sulle strisce pedonali da auto in corsa, ma viene travolta - infoitinterno : Travolta e uccisa da un'auto contromano in A4, chi era la vittima -