Storie dal Pronto Soccorso. Faccia a faccia con gli effetti dei tagli alla Sanità (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La cosa forse più difficile da sostenere emotivamente quando si osserva da vicino un Pronto Soccorso è rendersi conto che, nella sfortuna di trovarsi lì, si è comunque più fortunati di tanti altri.Per esempio di anziani soli, morenti. Di uomini e donne con lo sguardo impaurito che non trovano alcun conforto negli occhi di nessun’altro. Deboli richieste d’aiuto riecheggiano tra i corridoi zeppi di lettighe parcheggiate come auto allo sfasciacarrozze. I referti si accumulano come infiniti compiti in classe da correggere sulla scrivania del medico di turno. E ogni “voto” è una dimissione, un trasferimento in reparto o un decesso.Lo sguardo del medico di turno trasmette solo rassegnazione; non si sa se più per l’epilogo della sua professione o per quello dei pazienti. E per paziente non si intende il sostantivo, ma l’aggettivo. Paziente non deriva dal ... Leggi su distantimaunite (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La cosa forse più difficile da sostenere emotivamente quando si osserva da vicino unè rendersi conto che, nella sfortuna di trovarsi lì, si è comunque più fortunati di tanti altri.Per esempio di anziani soli, morenti. Di uomini e donne con lo sguardo impaurito che non trovano alcun conforto negli occhi di nessun’altro. Deboli richieste d’aiuto riecheggiano tra i corridoi zeppi di lettighe parcheggiate come auto allo sfasciacarrozze. I referti si accumulano come infiniti compiti in classe da correggere sulla scrivania del medico di turno. E ogni “voto” è una dimissione, un trasferimento in reparto o un decesso.Lo sguardo del medico di turno trasmette solo rassegnazione; non si sa se più per l’epilogo della sua professione o per quello dei pazienti. E per paziente non si intende il sostantivo, ma l’aggettivo. Paziente non deriva dal ...

Advertising

Motorsport_IT : #F1 | In diretta dalle ore 18:30 di mercoledì 9 febbraio, in collegamento dal @museoautotorino di Torino… - ehitsfe : il modo in cui sesso occasionale di quello sconnesso di tananai dal basso dell’ultima posizione ora viene ascoltato… - Stefani47790329 : RT @icantchangesp: @HelenaG07927152 Ne ho messa un'altra adesso. CONSIGLIO DI FARVELO IG SPILLA OGNI GIORNO SUI JERÙ E FA SEMPRE ANALISI SU… - guidorossidev : Recap Le 8 newsletter da seguire su digital 1 Strtgy @antoniocivita 2 newsletter @duplikey 3 Digital Journalism… - guidorossidev : 8 ?? Storie dal futuro del lavoro di PHYD Trend e scenari sui mestieri di domani, offerte di lavoro, corsi e altro… -

Ultime Notizie dalla rete : Storie dal Forse il true crime ci sta un po' sfuggendo di mano ... oggi si è trasformato in uno dei tipi di intrattenimento preferiti dal pubblico. Il mercato non si ... storie vere, possibilmente raccapriccianti, easy listening e con quel fascino per l'orrido che fa ...

Chi è Teo Mammuccari: vita privata, figlia, ex compagna Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TEO MAMMUCARI (@teomammucari) Vita privata Teo Mammuccari ha avuto diverse storie d'amore una delle quali, dal 2006 al 2009, avuta con la ...

“Dal pianeta degli umani”: il regista Cioni racconta le storie di frontiera tra passato e... Luce Lavoro, Ccnl studi professionali: riparte la trattativa «L’obiettivo delle parti sociali è quello di rafforzare le tutele di welfare e aggiornare la normativa contrattuale anche alla luce delle recenti novità in materia di lavoro e, in particolare, della ...

Estetista cinica, l'errore vale doppio se sei donna e influencer ho smesso anche di leggere Twitter dove addirittura dicono che testo prodotti sugli animali - si sfoga ancora nelle storie Instagram - solo io peraltro! È vietato in Europa dal 2003 però invece prendo ...

... oggi si è trasformato in uno dei tipi di intrattenimento preferitipubblico. Il mercato non si ...vere, possibilmente raccapriccianti, easy listening e con quel fascino per l'orrido che fa ...Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TEO MAMMUCARI (@teomammucari) Vita privata Teo Mammuccari ha avuto diversed'amore una delle quali,2006 al 2009, avuta con la ...«L’obiettivo delle parti sociali è quello di rafforzare le tutele di welfare e aggiornare la normativa contrattuale anche alla luce delle recenti novità in materia di lavoro e, in particolare, della ...ho smesso anche di leggere Twitter dove addirittura dicono che testo prodotti sugli animali - si sfoga ancora nelle storie Instagram - solo io peraltro! È vietato in Europa dal 2003 però invece prendo ...