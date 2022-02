Stadi, obiettivo 100% per i playoff Mondiali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La giornata di ieri è stata la svolta per le capienze negli Stadi e negli eventi sportivi in generale. È stato anticipato il ritorno al 75% per gli eventi all’aperto e del 60% per gli eventi al chiuso, a partire dal primo marzo. L’obiettivo è quello di tornare ad occupare interamente gli impianti, senza nessun L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La giornata di ieri è stata la svolta per le capienze neglie negli eventi sportivi in generale. È stato anticipato il ritorno al 75% per gli eventi all’aperto e del 60% per gli eventi al chiuso, a partire dal primo marzo. L’è quello di tornare ad occupare interamente gli impianti, senza nessun L'articolo

Advertising

Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Speranza e la sottosegretaria allo Sport Vezzali: 'La riapertura degli stadi sarà graduale… - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Stadi, obiettivo 100% per i playoff Mondiali: La giornata di ieri è stata la svolta per le cap… - CalcioFinanza : Stadi, obiettivo capienza del 100% per i playoff Mondiali - TV7Benevento : Stadi pieni al 75% da 1 marzo, obiettivo 100% a metà mese - - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Il ministro della Salute Speranza e la sottosegretaria allo Sport Vezzali: 'La riapertura degli stadi… -