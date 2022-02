Salernitana, Sabatini: «Col Genoa partita spartiacque per tutti, anche per Colantuono» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il d.s. della Salernitana Sabatini ha parlato in vista del fondamentale match di domenica contro il Genoa Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato in vista dell’importantissimo match di domenica contro il Genoa. partita spartiacque – «Vedo ogni giorno come lavora l’allenatore, per questo ho chiesto al presidente di mantenerlo. Ha una ferocia al limite del collasso e la squadra lo segue con entusiasmo Ora Colantuono deve fare la sua settimana con tranquillità scaricando l’adrenalina in campo, poi vediamo domenica cosa accadrà. A Genova spartiacque per tutti, allenatore compreso. Noi pensiamo alle soluzioni, ma al momento ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il d.s. dellaha parlato in vista del fondamentale match di domenica contro ilWalter, direttore sportivo della, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato in vista dell’importantissimo match di domenica contro il– «Vedo ogni giorno come lavora l’allenatore, per questo ho chiesto al presidente di mantenerlo. Ha una ferocia al limite del collasso e la squadra lo segue con entusiasmo Oradeve fare la sua settimana con tranquillità scaricando l’adrenalina in campo, poi vediamo domenica cosa accadrà. A Genovaper, allenatore compreso. Noi pensiamo alle soluzioni, ma al momento ...

