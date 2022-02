Roma eliminata dalla Coppa Italia, Mourinho: “A parte i primi 5 minuti la squadra mi è piaciuta” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Chissà se l’accoglienza da re avrà mitigato la rabbia per la sconfitta. Josè Mourinho è tornato a Milano da trionfatore: nel cuore dei tifosi dell’Inter rimarrà sempre l’uomo del triplete. Indimenticabile. Anche prima dell’inizio della gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia un lunghissimo applauso ha accompagnato il suo ingresso in campo. Alla fine altri applausi, ma questi meno graditi. Perché Mou aveva appena visto la sua Roma perdere 2-0 ed essere eliminata dalla competizione: “Sono due cose diverse che possono coesistere. Il modo in cui mi hanno accolto il signor Zhang, Marotta, Javier (Zanetti, ndr), un fantastico regalo che mi hanno fatto prima della partita, la gente super simpatica con me… Posso solo ringraziare. Non nasconderò mai che il rapporto con l’Inter e la ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Chissà se l’accoglienza da re avrà mitigato la rabbia per la sconfitta. Josèè tornato a Milano da trionfatore: nel cuore dei tifosi dell’Inter rimarrà sempre l’uomo del triplete. Indimenticabile. Anche prima dell’inizio della gara valida per i quarti di finale diun lunghissimo applauso ha accompagnato il suo ingresso in campo. Alla fine altri applausi, ma questi meno graditi. Perché Mou aveva appena visto la suaperdere 2-0 ed esserecompetizione: “Sono due cose diverse che possono coesistere. Il modo in cui mi hanno accolto il signor Zhang, Marotta, Javier (Zanetti, ndr), un fantastico regalo che mi hanno fatto prima della partita, la gente super simpatica con me… Posso solo ringraziare. Non nasconderò mai che il rapporto con l’Inter e la ...

Advertising

italiaserait : Roma eliminata dalla Coppa Italia, Mourinho: “A parte i primi 5 minuti la squadra mi è piaciuta” - sportli26181512 : Inter, è già missione Napoli: in tre per sostituire Bastoni: Inter, scatta la missione Napoli. In tre per sostituir… - infoitsport : Roma eliminata, Mourinho: «Giocata una grande partita, a parte i primi 5 minuti» - paolochiariello : #Juorno #Inter vince sempre, eliminata la #Roma dalla Coppa Italia. Nerazzurri in semifinale - juornoit : #Juorno #Inter vince sempre, eliminata la #Roma dalla Coppa Italia. Nerazzurri in semifinale -